Lo Spezia è praticamente fatto. A meno che...

La Spezia - "Per ora abbiamo una sola mancanza ed è un portiere. Il mister vuole quattro portieri, ne abbiamo tre e tutti giovanissimi. Ce ne manca uno". Guido Angelozzi non è ancora sceso a Sarnano, lo farà per vedere qualche amichevole e per parlare con mister Vincenzo Italiano tra qualche tempo. Il colloquio da cui partirà, forse, un'eventuale seconda fase del mercato che dipende innanzitutto dalle uscite. Tutto rimandato ad agosto in ogni caso, salvo il discorso per il numero 12 che dovrà giocarsi una maglia con il lituano Krapikas.

Accordo fatto con Andrea Seculin del Chievo, che è disposto a garantirgli una buona uscita con cui abbassare l'ingaggio garantito dagli aquilotti. Ai veneti piace, e anche molto, l'idea di uno scambio con Filippo De Col ma hanno offerto al difensore un solo anno di contratto. De Col ha declinato su questi presupposti, e anzi in ritiro nelle Marche è dato tra i più carichi di tutto il gruppo in questi primissimi giorni di lavoro. Ma l'affare si può sbloccare se i gialloblù faranno uno sforzo. Solo in caso di cessione del terzino destro si tornerebbe a puntare Costa Ferreira del Lecce.



Restando in difesa, un ulteriore centrale arriverà solo nel caso di cessione di Pietro Ceccaroni che un anno fa partì per Padova in prestito. In quel caso si andrebbe su un nuovo elemento, possibilmente d'esperienza in categoria. In odore di uscita anche uno tra Simone Bastoni e Roberto Crivello, visto che per la mancina si punterà su Juan Ramos acquistato dal Parma. A centrocampo da tenere d'occhio la posizione di Alberto De Francesco e Gennaro Acampora; se uno parte per giocare, continua a piacere Anthony Taugourdeau del Trapani che vuole però soldi per cederlo.

In avanti l'incertezza maggiore è su Beppe Mastinu, che per adesso si allena a parte e il cui recupero dall'infortunio al ginocchio sarà valutato in corsa. Per adesso è Sveinn Gudjohnsen il sostituto designato di Andrey Galabinov, quindi non ci sono discorsi aperti in fatto di centravanti. Sarà infine contrattualizzato l'inglese DJ Buffonge (si pronuncia alla francese) che rimarrà per giocarsi una maglia come ala mancina. Per adesso impegnato in un lavoro personalizzato, dovrebbe unirsi al gruppo entro breve.