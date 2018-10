Lo Spezia è la squadra che ha utilizzato meno giocatori fino ad ora

La Spezia - Lo Spezia è la squadra che ha utilizzato meno giocatori fino a questo momento nella serie B 2018/19. E' questo un dato che balza all'occhio nelle prime sette giornate, per alcune formazioni sei contando il turno di riposo. Il segno più che altro della ricerca di affiatamento per una rosa che ha cambiato molto in estate e anche una specie di "marchio di fabbrica" di Pasquale Marino anche in passato. Insieme agli aquilotti c'è il Palermo in fondo questa speciale classifica: anche in Sicilia sono scesi in campo in 19. Cosenza e Lecce sono invece in vetta con 24 elementi che hanno ruotato. Salentini a parte, le formazioni in alto in classifica sono quelle che hanno per adesso cambiato di meno.