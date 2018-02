Lo Spezia è già in campo, testa al Venezia

Prevendite al via dal pomeriggio, bus navetta per lo stadio.

La Spezia - Non è tempo di rifiatare. Il severo programma della cadetteria non ammette certo di crogiolarsi in una vittoria strappata con i denti da quel campaccio, nel senso cabalistico del termine, del Comunale. Ma il gol di Maggiore rilancia le ambizioni di una squadra che aveva perso non così meritatamente a Carpi e che ora guarda con maggior fiducia le sfide del mese di febbraio. Prima di andare a far visita a Novara e salutare l'ex tecnico Mimmo Di Carlo, lo Spezia tornerà a giocare al "Picco alle 15 di sabato prossimo contro il Venezia di Pippo Inzaghi, neopromossa che vuole rimanere nell'alta classifica dopo un ottimo girone d'andata. Al "Penzo" non si andò oltre lo 0-0 ma stavolta si gioca nel fortino di Viale Fieschi che fino ad oggi ha cubato 24 dei 34 punti complessivi messi assieme dalla truppa di Gallo.



Squadra in campo stamattina alle 11 in quel di Follo e prevendita al via dal pomeriggio sul circuito ETES, sul territorio nazionale nei punti di prevendita del circuito, presso lo Spezia Store di via del Torretto n.1, oltre che in modalità online (solo tariffa intera) e presso i botteghini dello stadio 'Picco' il giorno della partita a partire dalle 11. Per saperne di più vai su acspezia.com. E come per ogni gara interna bus navetta attivo dal Palasport (corse alle 13.30, 13.50, 14.10, 14.30, ritorno 15' dopo la fine della gara) al prezzo di 2,5 euro (andata e ritorno), acquistabile direttamente sul bus. In uscita l'accesso ai mezzi è riservato ai soli possessori del titolo viaggio acquistato all'andata.