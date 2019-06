Lo Spezia e Marino si sfiorano nel ritiro di Sarnano

La Spezia - Da metà luglio lo Spezia sarà in ritiro a Sarnano nelle Marche per un paio di settimane che costituiranno la prima parte della preparazione, quella dove il gruppo si conosce e il sudore è più copioso. Mister Italiano lavorerà dunque per quindici giorni prima che la comitiva torni in Liguria, pronta per l'esordio in Coppa Italia, la cui data va ancora ufficializzata. Il caso vuole che quando lo Spezia saluterà il ritiro, sul medesimo manto verde del "Maurelli" toccherà al Palermo di mister Pasquale Marino, fresco ex aquilotto. I rosanero dovrebbero rimanere in Appennino dal 30 luglio al 4 agosto poi forse toccherà a qualcun altro.