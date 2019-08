Lo Spezia dei titolari regge il confronto con i blucerchiati

La Spezia - KRAPIKAS 6 Gran parata a tu per tu con Maroni che evita il tris blucerchiato nella prima frazione. Stava per salvare anche la rete di Thorsby con una grande uscita, ma è sfortunato. Qualche colpa sula capocciata di Quagliarella. (29 St. BARONE S.V.)



VIGNALI 5 Un suo disimpegno sbagliato a metà prima frazione libera al tiro un avversario dal limite che per fortuna alza troppo la mira. Poco dopo la mezzora Maroni lo salta nettamente e questa volta a metterci una pezza ci pensa Krapikas.



TERZI 6 Fa valere la grande esperienza comandando al meglio la difesa senza concedersi frivolezze alcune.



MARCHIZZA 6 Suo il rilancio errato sui piedi di Viera che fa ripartire l’azione del vantaggio della Sampdoria con il centrocampista che serve Bonazzoli per l’1 – 0. Si riprende subito francobollando il centravanti avversario e togliendogli i rifornimenti.



RAMOS 6 Il fedelissimo di Italiano presidia la corsia di sinistra cercando, quando possibile, di farsi vedere in avanti con risultati altalenanti.



BARTOLOMEI 6 Più di sciabola che di fioretto lotta in mezzo al campo e recupera anche qualche pallone interessante come quello che serve a Ricci F. dopo averlo letteralmente sradicato dai piedi di un blucerchiato.



RICCI M. 7,5 Bella una verticalizzazione che libera Gudjohnsen davanti ad Audero non sfruttata al meglio dell’islandese. Poco dopo si ripete con un “cioccolatino” che il centravanti deve solo spingere in rete per l’1 – 1. Dopo gli assist si mette in proprio e, ricevuto un gran pallone dal fratello, prova la battuta impegnando Audero. Fondamentale.



MORA 6 Si nota di più per il nuovo taglio di capelli che per quello che produce nei primi 45’. Ci mette fisicità, ma non è ancora al top della condizione.



RICCI F. 7 Sradica dai piedi di Colley il pallone che suo fratello tramuta nell’assist vincente per l’1 – 1 di Gudjohnsen. Prima dell’intervallo un suo gran sinistro a giro dal limite dell’area fa gridare al 2 – 2, ma Audero con una prodezza devia in angolo. Chiude il primo tempo con un invito per il fratello: la coppia di gemelli aquilotti funziona!



GUDJOHNSEN 6,5 Presenza di fisico al centro dell’attacco, ma non sfrutta al meglio una superba verticalizzazione di Ricci M. che lo liberava davanti ad Audero: mancino centrale di facile lettura per il portiere. Si rifà poco dopo realizzando da sottomisura il gol dell’1 – 1 su altro perfetto invito di Ricci M.



DELANO 5 Quando parte sulla sinistra sembra che possa sempre succedere qualcosa, primi metri palla al piedi brucianti, ma gli avversari gli prendono subito le misure. Per ora più fumo che arrosto.



SPEZIA SECONDO TEMPO



BASTONI 6 Quando può spinge e riesce anche ad impegnare Audero in una difficile deviazione in angolo.



ERLIC 5 Statico sia sulla rete di Thorsby, dove si fa infilare al centro, che sul colpo di testa di Quagliarella che stacca praticamente indisturbato.



CAPRADOSSI 5 Vedi il compagno di reparto Erlic, ha colpe sia sul gol di Thorsby che su quello di Quagliarella. Probabilmente ancora indietro di condizione.



CRIVELLO 5,5 Presidia la corsia di competenza, ma la lascia completamente scoperta in occasione dell’azione che porta alla rete di Quagliarella.



MAGGIORE 7 Bello un suo destro da fuori che sibila vicino al palo. Ci riprova poco dopo e Audero salva di piede. Da applausi lo scavetto con cui mette in porta Gyasi per la rete del 3 - 5. Nettamente il migliore della ripresa aquilotta.



AWUA 6 Il ragazzo dimostra di essere cresciuto. Personalità in cabina di regia e passaggi interessanti come l’invito al tiro per Maggiore.



ACAMPORA 5 Con il pallone tra i piedi ha sempre troppa fretta, non lascia il segno nella mezzora scarsa in cui resta sul terreno del Picco. (29’ St DE FRANCESCO S.V.)



BUFFONGE 6 Palla al piede è imprendibile: sterza, sprinta e riparte…poi però bisognerebbe anche capire cosa fare con il pallone.



PINTO 6 Freddissimo sul calcio di rigore che riapre la gara spiazzando il portiere avversario. (29’ St BENEDETTI S.V.)



GYASI 6,5 Frizzante. Il suo cross deviato con la mano da Ferrari vale il rigore del 2 – 3. Poco dopo lascia sul posto un avversario e conclude trovando un angolo. Cerca con insistenza la via della rete e la trova meritatamente quando sul meraviglioso assist di Maggiore salta anche il portiere avversario e deposita in rete.



ITALIANO 6 Spezia dai due volti. Quello del primo tempo gioca praticamente alla pari e si fa apprezzare soprattutto sull’asse formato dai gemelli Ricci. Stravolge la squadra con dieci cambi nella ripresa e la squadra non riesce a stare nella partita come nella prima frazione.



Guido Lorenzelli