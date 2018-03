Lo Spezia contro le grandi, i nazionali da valutare

Cittadella, Empoli e Frosinone in serie. Ancora fuori Mastinu, si spera di recuperare De Col, non preoccupa Granoche. Ma con Mora squalificato, probabile il ricorso, tutto dipenderà dall'eventuale impiego di Maggiore e Pessina in azzurro.

La Spezia - Verranno valutate fino alla vigilia della partenza per Cittadella le condizioni della caviglia che ha fermato Filippo De Col sabato sera nel primo tempo contro l'Ascoli. Ancora una distorsione proprio lì dove il terzino aveva già subito lo stesso infortunio poco tempo fa, senza peraltro perdere la sua maglia da titolare. Il vice-vice capitano, a due presenze dalle 100 in serie B con la maglia dello Spezia, è infatti un po' a sorpresa l'erede "morale" di Chichizola. Come il portierone argentino nei suoi anni spezzini, anche De Col in questa stagione è sempre stato inserito nell'undici iniziale da Fabio Gallo perdendo solo una manciata di minuti a Chiavari (5 febbraio) e in casa contro il Cesena (3 marzo) venedo sostituito nel finale.

Ci sono dunque discrete possibilità di vederlo scendere in campo al "Tombolato" giovedì sera, prima di tre partite in cui lo Spezia avrà di fronte formazioni di altissima classifica. Dopo la trasferta veneta il calendario mette di fronte agli aquilotti il travolgente Empoli di Andreazzoli al "Picco" e poi l'esordio nel nuovo stadio di Frosinone contro la formazione di Longo. Prima però di questi due impegni, ci saranno dieci giorni di riposo che serviranno per fare il punto sulle condizioni di Beppe Mastinu. Per il sardo il forfait pre-pasquale è certo, da martedì 3 aprile invece si inizierà a valutare l'eventuale data di rientro, che si spera non vada troppo in là.



Il vero problema di formazione di Gallo per giovedì sera è in ogni caso il centrocampo. Sicuro assente Luca Mora, bastonato dal giudice sportivo con tre giornate di stop dopo il rosso rimediato contro l'Ascoli, circostanza questa per cui lo Spezia dovrebbe presentare ricorso. Per i nazionali Giulio Maggiore e Matteo Pessina si capirà invece nelle prossime ore quanto margine di utilizzo esista. Il primo potrebbe scendere in campo domani alle 14 con la nazionale under 20 contro la Svizzera; si gioca al "Moccagatta" di Alessandria e virtualmente il centrocampista potrebbe già essere a Follo il mercoledì, ma bisognerà capire con quanta stanchezza nelle gambe dopo i novanta minuti di sabato e l'impegno in azzurro.

Pessina invece potrebbe raggiungere il resto della spedizione aquilotta direttamente in Veneto. Sarà infatti impegnato alle 18.30 a Novi Sad contro la Serbia (diretta Rai Due) in amichevole, bissando così la sfida alla Norvegia della scorsa settimana. Per lui appuntamento con un volo per Milano che partirà mercoledì mattina alle 7.10, mentre nel pomeriggio la truppa bianca si sposterà in ritiro in provincia di Padova. Per Gallo a oggi gli unici interpreti certamente disponibili sono dunque Juande, Bolzoni e De Francesco. Non preoccupa invece il forfait odierno di Pablo Granoche: le attenzioni dei difensori dell'Ascoli hanno lasciato qualche strascico a livello di contusioni, ma nulla di grave.