Lo Spezia contro la storia, prova a vincere a Palermo per la prima volta

La Spezia - Passaggio del turno in Coppa Italia ai rigori a parte, lo Spezia cerca ancora la prima vittoria in campionato a Palermo nella sua storia. Quello del primo maggio sarà l'ottavo incrocio in serie B alla Favorita tra gli aquilotti e i rosanero, con quattro vittorie di casa e tre pareggi all'attivo fino ad oggi. Primo punto guadagnato nel campionato 31/32 con in panchina Vilmos e in campo Strati, Santillo II, Persia, Papini, Santillo I, Bozzo, Giordani, Andrei, Marianetti, Busdon e Cappelli. Questi fu l'autore del gol del vantaggio poi raggiunto da Radice su rigore.

Sconfitta più rumorosa quella del 1939 per 4-1 con tripletta di Celant, ex Liguria. Nel 2015 con Mangia fu invece pareggio in extremis grazie a una punizione al bacio di Scozzarella a cinque dalla fine. In campo c'erano Leali, Datkovic, Lisuzzo, Bianchetti, Migliore, Sammarco, Seymour (30'st Scozzarella), Schiattarella (28'pt Catellani), Bellomo (18'st Ciurria) e Giannetti.