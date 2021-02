Lo Spezia contro i falsi: le maglie "match worn" saranno certificate

La Spezia - Lo Spezia Calcio, dopo aver riscontrato la presenza sul mercato online di maglie erroneamente o dolosamente identificate come "Match Worn" (ovvero utilizzate dai calciatori durante una o più gare ufficiali), ha ritenuto opportuno intraprendere una politica di censimento relativa alle proprie divise da gioco.



A partire dalla gara Parma-Spezia (valevole per la 5^ Giornata di Andata della Serie A TIM 20/21) tutte le maglie effettivamente preparate al fine di essere utilizzate per le gare ufficiali sono state censite in apposito archivio.Il censimento avviene tramite registrazione del codice seriale univoco riportato sull'etichetta applicata dal fornitore tecnico in fase di produzione sulla parte frontale di ciascuna maglia.



Lo Spezia Calcio invita gli utenti e gli appassionati a rivolgersi a mezzo mail all'indirizzo matchworn@acspezia.com prima di procedere all'acquisto presso venditori privati indicando il sopra citato codice seriale univoco. Sarà cura della società attestare l'effettiva presenza del codice seriale nel proprio archivio e la conseguente autenticità del prodotto.