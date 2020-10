La Spezia - La pezza sull'infortunio di Zoet si chiama Ivan Provedel. Lo Spezia chiude per un portiere ancora giovane, 26 anni, che arriva a titolo definitivo dall'Empoli. In carriera soprattutto serie B (126 presenze) e una mezza stagione in serie A (16 presenze) proprio con i toscani. In rosa, oltre all'olandese e a Rafael, ci sono ancora i giovani Krapikas e Desjardins.