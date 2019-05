Lo Spezia chiude la stagione: "Grazie ai tifosi per la loro passione"

La Spezia - "Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri tifosi che, una volta di più, hanno dimostrato la loro grande passione e il loro amore incondizionato per questa maglia, non facendo mai mancare l'affetto e il supporto a Mister, Squadra e Società, anche nei momenti più complicati. La città ha saputo entrare da subito in sintonia con questo gruppo, con questi ragazzi, ne ha sposato lo spirito, capito la volontà, condiviso gli sforzi, la fatica, per accompagnarli ad ogni passo, insieme, inseguendo un sogno. Di certo la rincorsa non si ferma, la fame non si placa. Le Aquile sono pronte a riprovarci, con ancor più foga, più impegno ed entusiasmo. Appuntamento dunque a luglio per la ripresa dei lavori, prologo della stagione 2019-2020, sempre al grido ‘Forza Spezia’!".



Così il sito ufficiale dello Spezia Calcio annuncia il rompete le righe in casa aquilotta. Finisce dunque la stagione degli aquilotti, Follo sarà un luogo molto più tranquillo per le prossime settimane.