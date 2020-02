Lo Spezia chiama a raccolta la sua gente: mini-abbonamento per Cremonese ed Ascoli

La Spezia - Esserci ora diventa fondamentale. Basta guardare la classifica, il numero di giornata alla fine, le corte distanze e un binario da non abbandonare più. Via Melara sente la crucialità del momento e lancia un'iniziativa riempi-Picco che, in un momento del genere, non sarebbe servita in altri tempi: ma oggi la storia è completamente diversa, vuoi perché non esiste più lo spirito identitario fra squadra e città che c'èra fino ai tempi pre-televisivi, vuoi perché la logica odierna guarda soprattutto il risultato. Ad ogni modo lo Spezia si adegua ai cambiamenti e fa quello che deve fare: in occasione delle importanti gara casalinghe contro Cremonese e Ascoli, in programma rispettivamente martedì 11 febbraio alle 21 e sabato 15 febbraio alle 18, sarà infatti possibile usufruire di un "2x1" da favola, un mini abbonamento che consentirà di esser presente ad entrambe le partite, pagandone però soltanto una!!!



Prezzo Unico

Curva Ferrovia 15 euro

Distinti 25 euro

Tribuna 40 euro



E per tutti coloro che sono già in possesso del tagliando di Spezia-Cremonese, acquistato in occasione della sfida rinviata a causa del maltempo nel mese di dicembre? Niente paura!!! Basterà presentarsi ai botteghini dello stadio "Alberto Picco" nel giorno della sfida ai grigiorossi, per ottenere il ticket omaggio per la gara con l'Ascol. Il mini-abbonamento sarà acquistabile presso tutte i punti vendita ETES (anche online) a partire dalle 16 di martedì 4 febbraio e fino alla mezzanotte di lunedì 10 febbraio (non sarà più possibile richiedere il mini-abbonamento a partire da martedì 11/02). Inoltre, a partire dalle 16 di questo pomeriggio, sarà attiva anche la prevendita dei singoli tagliandi per la sfida alla Cremonese, gara valida per il recupero della sfida rinviata il 20 dicembre 2019, con i tagliandi dell'incontro che saranno in vendita alle seguenti tariffe:



PREZZI TARIFFA SPECIALE 14-30 PER UN "PICCO" A MISURA DI GIOVANE



CURVA FERROVIA 8 €

GRADINATA 13 €



I biglietti in questione saranno acquistabili esclusivamente in modalità online e fino alle ore 24:00 di lunedì 10 febbraio.



PREZZI*

CURVA FERROVIA: € 15 intero

€ 1 U14; € 8 DONNA



GRADINATA: € 25 intero,

€ 1 U14; € 13 DONNA



TRIBUNA: € 40

€ 1 U14; € 23 DONNA



*comprensivi di diritti di prevendita



SETTORE OSPITI (2000 posti): € 15 intero

Tagliandi settore ospiti acquistabili fino alle 19:00 di lunedì 10 febbraio.

Si precisa che il settore ospiti non è attrezzato per ospitare persone con disabilità motorie.