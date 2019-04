Lo Spezia chiama a raccolta il suo popolo, sconti per tutti al Picco

La Spezia - Curva Ferrovia a 5 euro, distinti a 10 euro, tribuna a 40 euro per gli uomini e a 23 euro per le donne. Under 14 a un euro in tutto lo stadio. Lo Spezia lancia la prevendita per la partita di sabato prossimo contro il Crotone, ultima in casa della stagione regolare. Match che si annuncia fondamentale indipendentemente dal risultato di domani in quel di Palermo. Servirà la spinta della città per portare i ragazzi di Pasquale Marino alla vittoria, per questo il club ha deciso di ribassare drasticamente i prezzi in tutto il Picco.

I tagliandi saranno disponibili sul circuito ETES a partire dalle 16 di oggi sul territorio nazionale nei punti di prevendita del circuito e presso lo Spezia Store di via del Torretto 1, oltre che in modalità online (solo tariffa intera) e presso i botteghini dello stadio 'Picco' il giorno della partita a partire dalle 12.