Lo Spezia cerca uno stadio per l'Europa

La Spezia - Può sembrare una battuta per una neopromossa già in ottica lotta salvezza. E invece no, il progetto di chiedere la Licenza UEFA cammina già nei corridoi del Ferdeghini-Intels con tutte le questioni che ciò solleva. Una delle più importanti è trovare uno stadio certificato da indicare come quello di casa se si dovesse centrare la qualificazione alle coppe europee. Un passaggio necessario, anche di fronte all'evidente mancanza di presupposti per il risultato. Il Picco non si può neanche prendere in considerazione tra quelli che rispetto l'UEFA Stadium Infrastructure Regulations. Il Manuzzi di Cesena, già utilizzato per l'esordio in massima serie, è invece a norma così come lo sarebbero il Dall'Ara di Bologna e il Franchi di Firenze. Tra i pochi vicini alla Spezia e non occupati già da due squadre.