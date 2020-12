Lo Spezia cerca la prima vittoria in casa, Genoa a secco da 12 partite

La Spezia - Nessuna squadra ha raccolto meno punti dello Spezia in casa in questa Serie A. Sono tre, frutto di tre pareggi, al pari del Torino. Gli aquilotti dal canto proprio possono però dire di aver disputato una sola vera sfida nel proprio stadio, visto che le prime cinque sono state giocate a Cesena. Il Genoa invece non vince da 12 partite: risale alla stagione 2011/12 l'ultima occasione in cui il Grifone è rimasto senza successi per più incontri di fila nel massimo campionato (14 in quel caso tra febbraio e aprile 2012).