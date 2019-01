Lo Spezia calcio al fianco dei clown in corsia

La Spezia - Lo Spezia Calcio al fianco di Fondazione Theodora Onlus. Aderisci anche tu al progetto ‘Un sorriso per i bambini in ospedale’, fino al 28 gennaio, inviando un SMS al 45583 contribuirai alla raccolta fondi per garantire la speciale visita dei Dottor Sogni a circa 4.500 bambini ricoverati presso i presidi onco-ematologici pediatrici di alcuni tra i più importanti Ospedali italiani.



Marco Crimi, Martin Erlic, Emmanuel Gyasi, Luca Vignali e tutto lo Spezia Calcio lo hanno già fatto, dona un sorriso anche tu.



Un bambino sereno ha più forza per affrontare la malattia e per guarire. Lo sanno bene i 32 Dottor Sogni di Fondazione Theodora Onlus, artisti professionisti specificamente formati per lavorare in ambito ospedaliero pediatrico, che ogni anno regalano la magia di un sorriso a oltre 35.000 bambini e a circa 105.000 familiari in 38 reparti pediatrici di 17 presidi italiani.

Con i loro camici colorati e i nomi fantasiosi, i Dottor Sogni alleviano quotidianamente la sofferenza dei piccoli pazienti attraverso visite personalizzate in base all’età, all’umore, alla condizione medica e familiare.



È proprio per continuare a garantire queste visite speciali a oltre 4.500 bambini ricoverati nei reparti di onco-ematologia che Fondazione Theodora Onlus lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Un sorriso per i bambini in ospedale”; sostienila anche tu, fino al 28 gennaio basta inviare un SMS o chiamare da rete fissa il numero solidale 45583 e donare così 2 oppure 5 o 10 euro.



Con i fondi raccolti, i Dottor Sogni potranno continuare la loro attività presso i reparti di onco-ematologia pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dell’Ospedale San Gerardo di Monza, dell’Istituto Gaslini di Genova, del Policlinico Umberto I di Roma e dell’A.O.R.N. Santobono Pausilipon di Napoli.



I Dottor Sogni si prendono cura della “parte sana” del bambino che vuole esprimersi con la fantasia, la meraviglia, la risata e anche il pianto. Il loro intervento non si traduce quindi in un semplice spettacolo di intrattenimento ma cerca di creare un rapporto di fiducia, di confidenza, basato sul gioco e sull'accoglimento delle emozioni. Ciò in totale armonia con il personale medico e ospedaliero e nel rigoroso rispetto dei ruoli e delle competenze.



Per questo progetto Fondazione Theodora Onlus, già vicina alla Lega B nel merito del progetto B Solidale, conta oggi sul sostegno della testimonial Margherita Buy, che ha prestato la sua immagine per la campagna di comunicazione, e di tanti amici come Antonella Clerici, Filippo La Mantia, The Pozzoli’s Family, Marco Crimi e lo Spezia Calcio stesso, insieme con gli sportivi Cristina Chirichella e Filippo Lanza.