Lo Spezia blinda uno dei suoi talenti: Erlic firma fino al 2024

La Spezia - In 12 mesi è cambiato moltissimo nella vita di Martin Erlic. Un anno fa veniva da una stagione persa a causa di un grave infortunio, dalla cessione dal Sassuolo allo Spezia e dalla prospettiva di dover lottare per potersi guadagnare una maglia da titolare in serie B. Oggi è uno degli assi portanti dello Spezia in serie A e ha appena firmato un rinnovo corposo del suo contratto. Nuova scadenza al 2024 per il 22enne croato, punto fermo della propria U21 e con buone chance di mettersi in luce anche in ottica nazionale maggiore se dovesse mantenere il livello delle sue prestazioni anche in serie A.