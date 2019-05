Lo Spezia arriva al clou della stagione con l'infermeria vuota

Erlic e Mastinu a parte, per Marino forse arriva la prima partita senza indisponibili.

La Spezia - Il riposo forzato di Okereke nell'ultimo turno di campionato dovrebbe essere solo una scelta prudenziale. Nessuna ricaduta per il nigeriano, solo la necessità di non affaticare una caviglia uscita malconcia dalla sfida contro il Perugia (con tanto di punti di sutura...) e poi di nuovo "lavorata" dalla difesa del Palermo pochi giorni dopo. A parte gli sfortunati Erlic e Mastinu, mai disponibili in stagione, Pasquale Marino trova la rosa al completo all'ultima giornata di campionato per la prima volta in stagione. Meglio tardi che mai. Anche perché il momento è topico e per lo Spezia, se play-off saranno, quasi sicuramente questi inizieranno dal primo turno eliminatorio.

Fa molto comodo aver ritrovato Bidaoui, a tratti il trascinatore della squadra in periodo invernale, e averlo ritrovato subito con un gol. Galabinov ha giocato da titolare cinque delle ultime sette con tre gol e un assist in un mese; poi c'è l'inesauribile Gyasi che forse in questo momento è l'uomo più in forma là davanti. In mezzo al campo torna a farsi sentire la presenza di Crimi, la copertina è di Maggiore, ma pure Mora e Ricci continuano ad esprimersi ai loro livelli. Unico punto interrogativo è Acampora. Capradossi, dopo aver saltato nove turni tra gennaio e marzo per infortunio, è tornato titolare da sette partite di seguito. Pochi frangenti sono stati così propizi in fatto di uomini disponibili. Fattore importantissimo a questo punto della stagione. Dita incrociate.