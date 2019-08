Lo Spezia al "Friuli" nell'anticipo contro il Pordenone

La Spezia - La Lega B ha deciso il programma delle gare dalla 3a alla 6a giornata, come sempre diviso su puù giorni. E così alla terza giornata di andata lo Spezia giocherà in anticipo al "Friuli" contro la matricola Pordenone: il 13 settembre gli aquilotti scenderanno in campo alle 21. Spezia-Perugia, in programma alla 4a, sarà invece una delle gare del sabato pomeriggio del 21 settembre mentre la quinta giornata si giocherà invece martedì 24 alle 21: quel giorno l'impegno porterà gli aquilotti in quel di Ascoli. Alla sesta Spezia in campo di domenica: alle 15 contro il Trapani.



3a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 13 settembre 2019

ore 21.00 PORDENONE – SPEZIA



Sabato 14 settembre 2019

ore 15.00 ASCOLI - LIVORNO

ore 15.00 CITTADELLA – TRAPANI

ore 15.00 PERUGIA – JUVE STABIA

ore 15.00 V. ENTELLA - FROSINONE

ore 18.00 VENEZIA – CHIEVOVERONA



Domenica 15 settembre 2019

ore 15.00 COSENZA – PESCARA

ore 15.00 CROTONE – EMPOLI

ore 21.00 PISA – CREMONESE



Lunedì 16 settembre 2019

ore 21.00 SALERNITANA – BENEVENTO





4a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 20 settembre 2019

ore 21.00 FROSINONE – VENEZIA



Sabato 21 settembre 2019

ore 15.00 BENEVENTO - COSENZA

ore 15.00 CREMONESE – CROTONE

ore 15.00 EMPOLI – CITTADELLA



Sabato 21 settembre 2019

ore 15.00 JUVE STABIA – ASCOLI

ore 15.00 LIVORNO - PORDENONE

ore 15.00 PESCARA – V. ENTELLA

ore 15.00 SPEZIA – PERUGIA

ore 18.00 CHIEVOVERONA – PISA



Domenica 22 settembre 2019

ore 21.00 TRAPANI - SALERNITANA





5a GIORNATA DI ANDATA

Martedì 24 settembre 2019

ore 21.00 ASCOLI - SPEZIA

ore 21.00 CITTADELLA - PESCARA

ore 21.00 COSENZA – LIVORNO

ore 21.00 CROTONE – JUVE STABIA

ore 21.00 PERUGIA - FROSINONE

ore 21.00 PISA – EMPOLI

ore 21.00 PORDENONE – BENEVENTO

ore 21.00 V. ENTELLA - VENEZIA



Mercoledì 25 settembre 2019

ore 19.00 TRAPANI - CREMONESE

ore 21.00 SALERNITANA – CHIEVOVERONA





6a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 27 settembre 2019

ore 21.00 PESCARA – CROTONE



Sabato 28 settembre 2019

ore 15.00 BENEVENTO – V. ENTELLA

ore 15.00 FROSINONE - COSENZA

ore 15.00 JUVE STABIA – CITTADELLA

ore 15.00 VENEZIA – PISA

ore 18.00 EMPOLI – PERUGIA



Domenica 29 settembre 2019

ore 15.00 CHIEVOVERONA - PORDENONE

ore 15.00 SPEZIA – TRAPANI

ore 21.00 LIVORNO – SALERNITANA