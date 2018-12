Lo Spezia a gennaio e febbraio giocherà spesso alle 21

La Spezia - E' destinata a durare 21 giorni l'attesa nel 2019 per vedere lo Spezia di nuovo in campo. I bianchi sono infatti i protagonisti del primo posticipo del girone di ritorno contro il Venezia, previsto per il 21 gennaio alle 21. Aquilotti scelti per giocare in differita anche la settimana dopo (Brescia-Spezia domenica 27 gennaio alle 21) e poi domenica 17 febbraio contro il Verona in casa sempre alle 21.



PROGRAMMA GARE 1ª – 6ª giornata di ritorno



1a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 18 gennaio 2019 ore 21.00 PALERMO – SALERNITANA



Sabato 19 gennaio 2019 ore 15.00 CARPI – FOGGIA

ore 15.00 CROTONE – CITTADELLA

ore 15.00 LECCE – BENEVENTO

ore 18.00 PERUGIA – BRESCIA



Domenica 20 gennaio 2019 ore 15.00 COSENZA – ASCOLI

ore 15.00 PADOVA – H. VERONA

ore 21.00 PESCARA – CREMONESE



Lunedì 21 gennaio 2019 ore 21.00 SPEZIA – VENEZIA





2a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 25 gennaio 2019 ore 21.00 FOGGIA - CROTONE



Sabato 26 gennaio 2019 ore 15.00 ASCOLI – PERUGIA

ore 15.00 CITTADELLA – CARPI

ore 15.00 CREMONESE – PALERMO

ore 18.00 SALERNITANA – LECCE



Domenica 27 gennaio 2019 ore 15.00 LIVORNO – PESCARA

ore 15.00 VENEZIA – PADOVA

ore 21.00 BRESCIA – SPEZIA



Lunedì 28 gennaio 2019 ore 21.00 H. VERONA – COSENZA





3a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 1 febbraio 2019 ore 21.00 LECCE - ASCOLI



Sabato 2 febbraio 2019 ore 15.00 CARPI – H. VERONA

ore 15.00 COSENZA – CITTADELLA

ore 15.00 PADOVA - SALERNITANA

ore 18.00 SPEZIA – CREMONESE



Domenica 3 febbraio 2019 ore 15.00 BENEVENTO – VENEZIA

ore 15.00 CROTONE – LIVORNO

ore 21.00 PESCARA - BRESCIA



Lunedì 4 febbraio 2019 ore 21.00 PALERMO - FOGGIA





4a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 8 febbraio 2019 ore 21.00 SALERNITANA - BENEVENTO



Sabato 9 febbraio 2019 ore 15.00 CITTADELLA – SPEZIA

ore 15.00 CREMONESE – PADOVA

ore 15.00 PERUGIA – PALERMO

ore 18.00 BRESCIA - CARPI



Domenica 10 febbraio 2019 ore 15.00 FOGGIA – PESCARA

ore 15.00 LIVORNO – COSENZA

ore 21.00 H. VERONA – CROTONE



Lunedì 11 febbraio 2019 ore 21.00 VENEZIA – LECCE





5a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 15 febbraio 2019 ore 21.00 PALERMO - BRESCIA



Sabato 16 febbraio 2019 ore 15.00 BENEVENTO - CITTADELLA

ore 15.00 CARPI – PERUGIA

ore 15.00 PADOVA – FOGGIA

ore 18.00 ASCOLI – SALERNITANA



Domenica 17 febbraio 2019 ore 15.00 COSENZA – CREMONESE

ore 15.00 LECCE – LIVORNO

ore 21.00 SPEZIA – H. VERONA



Lunedì 18 febbraio 2019 ore 21.00 CROTONE - PESCARA





6a GIORNATA DI RITORNO

Venerdì 22 febbraio 2019 ore 21.00 H. VERONA – SALERNITANA



Sabato 23 febbraio 2019 ore 15.00 BRESCIA - CROTONE

ore 15.00 CARPI - SPEZIA

ore 15.00 CITTADELLA - LECCE

ore 15.00 CREMONESE – ASCOLI

ore 15.00 PERUGIA – COSENZA

ore 15.00 PESCARA – PADOVA

ore 18.00 FOGGIA – BENEVENTO



Domenica 24 febbraio 2019 ore 21.00 LIVORNO - VENEZIA