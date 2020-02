Lo Spezia a Perugia non ha mai combinato granchè

La Spezia - No, Perugia non è certo una città, calcisticamente parlando, che evoca ricordi particolarmente gioiosi per le gloriose maglie bianche. Sia al vecchio Santa Giuliana che al Renato Curi, le vittorie sono materia utopistica e nemmeno lo Spezia di Pasquale Marino nella stagione scorsa riuscì nell'intento di violare lo stadio dedicato all'ex centrocampista del Grifone, morto nel 1977 a soli 24 anni durante la gara Perugia-Juventus.



Sabato 15 dicembre 2018, Terzi e compagni strapparono il pari: fu Gyasi a rimediare al vantaggio di Vido. Quel giorno il tecnico degli umbri Alessandro Nesta mandò in campo Gabriel; Mazzocchi (61' Falasco), Gyomber, El Yamiq, Ngawa; Kingsley, Bianco, Dragomir, Verre; Han (71' Melchiorri), Vido. Lo Spezia rispose con Lamanna; Vignali (15' De Col), Terzi, Capradossi, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora, Gyasi, Okereke (90' Gudjohnsen), Pierini (89' Bastoni). Complessivamente negli otto precedenti, i bianchi non sono mai riusciti a tornare a casa col bottino grosso. Quello di sabato sarà il nono confronto in casa biancorossa: il 17 marzo 2018 vinse il Perugia grazie alla doppietta di Alberto Cerri e alla marcatura dell'ex aquilotto Bianco. Dopo decenni senza incroci, anche perché i Grifoni hanno fatto campionati più blasonati, negli anni '10 ci sono altri precedenti: il 23 agosto del 2014, terzo turno preliminare di Coppa Italia, il Perugia vince con le reti di Rabusic e Parigini (ai tempi supplementari). Il 28 febbraio 2015 a segnare contro lo Spezia ci pensano Valerio Verre e Matteo Ardemagni, 2-1 il risultato finale e Spezia ancora una volta battutto su quel campo. A spezzare un attimo il monocolore due 0-0 consecutivi.



Non sono però questi gli unici incroci fra le due formazioni: nella serie C 1961-62 i biancorossi battono gli ospiti 4-0 grazie alla doppietta di Corti e alle successive reti di Cominato e Fortini. Nella stagione 1966/67 e a vincere sono ancora gli umbri per 2-1 con gol di Gabetto e Montenovo. Dodici le reti realizzate dal Perugia, contro le tre reti realizzate dallo Spezia.