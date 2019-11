Lo Spezia Volley Autorev s'inchina alla Nure Piacenza

La Spezia - AUTOREV SPEZIA – NURE PIACENZA 0 - 3

Parziali: 12-25 in 18 minuti / 20-25 in 24 / 19-25 in 22



AUTOREV: Re 4, Rolla 0, Fusani 5, Leri 4, Maestri 2, Gianardi 3, Sgherza 12, Tesconi 1, D' Ambrosio 3, Canossa 0, Vita libero; n.e. Panciroli. All. Damiani e Pascucci.

NURE PIACENZA: Perini 5, Tonini 6, Fava 8, Sajin D. 6, Messaggi 15, Tonello 5, Andreani 3, Giovanna libero; n.e. Tappani, Arfini, Sgobbi, Sajin E. e Passerini. All. Capra.

Arbitri: Fantoni e Fiori.



Poco o nulla da fare, pur al Palamariotti, per l’Autorev La Spezia di fronte a una squadra apparsa nettamente superiore. A tratti le spezzine hanno persino dato l’impressione di non essere mai entrate veramente in partita; la stessa Alessia Sgherza, un leone finora, è parsa stavolta leggermente sotto tono.

Per quanto riguarda gli schieramenti, Autorev con Re ad alzare e Fusani opposto, Gianardi e capitan Leri in alternanza con Maestri al centro…Sgherza e Tesconi “martelli” con Vita libero. Un paio di volte la Rolla ha dato il cambio alla Re, ha fatto capolino la Canossa in battuta, la D’ Ambrosio ha dato un po’ di rifiato talvolta alla Fusani e talaltra alla Tesconi.

Nure con Perini alzatore e Tonini in diagonale, D. Savino e capitan Fava in mezzo, Tonello e Messaggi schiacciatori con Giovanna libero: di banda, a fianco della top-scorer Messaggi, si sono alternate la Tonello e la Andreani.

Di seguito poi gli altri risultati in quella che, anche nella 5.a giornata del Girone C della Serie B2 (femminile) nazionale di pallavolo, era la 5.a giornata.



Busa Foodlab Gossolengo Oc – Stadium Mirandola Mo 3-1, Civiemme Campagnola Re – Linea Saldatura Bedizzole Bs 3-0, Delta Gorgonzola Mi – Volley Gussago Bs 3-0, Enercom Crema Cr – Ceramsperetta Cusano Milanino Mi 1-3, Real Brescia – Interclays Arbor Brescia 1-3, Tomolpack Marudo Lo – Rubierese Re 1-3.



A seguire infine quella che attualmente è la classifica nel raggruppamento.

Busa Foodlab Gossolengo punti 12, Rubierese Re, Ceramsperetta Cusano Mi, Arbor Interclays Reggio E. e Civiemme Campagnola Re 11, Nure Piacenza 8, Stadium Mirandola Mo, Enercom Crema, Autorev Sp 7, Delta Gorgonzola Mi e Real Brescia 6, Volley Gussago 5, Tomolpack Marudo Lo 2, Linea Saldatura Bedizzole Bs 1.