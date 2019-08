Lo Spezia Store lascia Piazza del Bastione, ma si sposta di poco

La Spezia - Pare tramontare ormai l'idea di abbinare il nuovo ristorante in costruzione in Piazza del Bastione allo Spezia Storie. Non è un vero e proprio sfratto, ma di certo è una riorganizzazione che cambia le abitudini dei tifosi. Anche se di pochissimo. Lo spazio commerciale del club aquilotto infatti pare pronto a lasciare il numero uno di Via del Torretto per muovere qualche passo più dentro la città vecchia, ovvero in Piazza Sant'Agostino. In questi giorni il club dovrebbe chiudere per uno dei fondi al momento sfitti con la sinergia importante di uno degli sponsor storici del sodalizio.

Da una parte quindi ci sarà il ristorante della catena spagnola E.vent targato Hi Food, realtà food del Gruppo Volpi, completamente svincolato da riferimenti al calcio. Attualmente il cantiere è attivo con la prospettiva di aprire i battenti entro la fine dell'anno o al massimo nei primi mesi del 2020. Una tempistica che male si abbinava alle esigenze di avere lo store ufficiale presto di nuovo attivo per lo Spezia Calcio, che quindi ha cercato una soluzione che potesse sveltirne la rinascita.