Lo Spezia Calcio ricorda Alberto Picco: "Muoio contento d’aver servito bene il mio Paese"

La Spezia - Era il 16 giugno 1915 e l'Italia era martoriata dalla Grande Guerra. Il battaglione ‘Exilles’ del 3° Reggimento Alpini del Sottotenente Alberto Picco, era impegnato in battaglia contro il contingente ungherese della Honved posto a presidio delle Alpi Giulie che dominavano la conca dell’Isonzo tra Plezzo e Caporetto. La meta era il Monte Nero: rimasto ferito una prima volta al piede, Picco proseguì nell’azione finché non fu ferito una seconda volta al ventre. Tale ferita si rivelò mortale e, poco prima di spirare, il sottotenente spezzino chiese di vedere il capitano Albarello. Quando quest’ultimo arrivò sul posto, lo abbracciò dicendo: “Viva l’Italia e avanti Savoia! Muoio contento d’aver servito bene il mio Paese“. Alberto Picco di Ulrico se ne andò a 21 anni e non ha mai potuto ricevere la Medaglia d'Argento al Valor Militare attribuitagli dal Re Vittorio Emanuele III di Savoia, dopo che, in soli venti giorni di guerra, aveva già ricevuto due Medaglie di Bronzo. Lo Spezia Calcio attraverso il proprio sito ufficiale ricorda come ogni anno quel giovane spezzino, semplicemente indimenticabile.