Lo Spezia Calcio manca da Firenze da oltre ottant'anni

La Spezia - Giocava ancora al velodromo Libertas e il viola era stato scelto come colore sociale da meno di un anno. Il primo Fiorentina-Spezia data 29 maggio del 1930, 29esima giornata di ritorno del primo campionato di serie B a girone unico della storia. Finì 4-1 per i padroni di casa, con rete aquilotta di Bozzo. Attilio Maggiani mandò in campo Strati, Meoni, Caiti, Tacchinardi, Farina, Bozzo, Ghidoni, Andrei, Girino, Rossi e Cappelli. Toscani fuori dalla zona promozione per 6 punti, aquilotti sopra la zona retrocessione di cinque. Così anche nel campionato 1930/31 ci fu un Fiorentina-Spezia, finito 2-0 per i padroni di casa con reti di Moretti e Galluzzi.

Ma sono tre i precedenti tra le due formazioni, questa volta nel vero e proprio Artemio Franchi inaugurato nel frattempo qualche anno prima. Nell'ottobre del 1938, ancora in serie B, lo Spezia strappa un buon pareggio in dieci uomini. Finisce 2-2 per i bianchi allenati da Gino Rossetti. In campo Malerbi; Celerino, Santillo II; Morosi, Cattaneo, Meregalli; Cappelli, Rallo, Diotallevi, Ferrari e Zuliani. Segnano Cappelli e Diotallevi.