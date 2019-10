Lo Spezia Calcio femminile ha trovato a Romito una nuova casa

La Spezia - Nuova vita per il campo sportivo Biggi di Romito Magra: firmata ieri pomeriggio la convenzione tra il comune di Arcola e l’associazione sportiva Spezia calcio femminile (affiliata allo Spezia calcio), che gestirà l’impianto fino alla fine del mese di giugno del prossimo anno, auspicando nuovi progetti condivisi per gli anni a venire. La struttura potrà comunque essere utilizzata dall’amministrazione comunale per attività sportive o ricreative, da svolgersi anche con il coinvolgimento di altre associazioni individuate dal comune.



"Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione - dichiara il sindaco Monica Paganini - abbiamo trovato un interlocutore motivato con il quale restituiremo al territorio un impianto sportivo dalle grandi potenzialità. Il campo Biggi potrà diventare il trampolino di lancio di un grande progetto sportivo, che coinvolgerà le nuove generazioni di ragazze che sempre più si stanno appassionando a questo sport di grande tradizione nel nostro paese. L’impianto offre grandi prospettive soprattutto dal punto di vista logistico considerato che si trova in una zona baricentrica, vicino all’uscita dell’autostrada e facilmente raggiungibile. Attendiamo con entusiasmo la fine di novembre, data in cui la squadra speriamo potrà giocare la sua prima partita nel campo rinnovato.»