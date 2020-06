Lo Spezia Calcio cede il centro Ferdeghini-Intels

La Spezia - La proprietà immobiliare del centro sportivo Ferdeghini-Intels sarà scorporata dalla società Spezia Calcio srl. Inizia il processo che porterà a separare il ramo sportivo da quello infrastrutturale, che nei prossimi mesi inizieranno un percorso parallelo. Alla neonata Ten Sport Entertainment srl la gestione dell'area di Melara dove sorgono due campi ad undici, due a sette, e le strutture annesse: uffici, palestre, spogliatoi, caffetteria, parcheggi e pertinenze varie. In capo a Spezia Calcio srl rimane tutto ciò che riguarda l'attività calcistica vera e propria.

Una decisione maturata da tempo, sancita nell'ultima riunione del cda ed annunciata oggi tramite il sito ufficiale. Programmata per essere resa pubblica a campionato concluso ma, causa Covid, arrivata a stagione ancora in corso. La nuova società, che rimane sempre all'interno del gruppo Volpi, il cui organigramma non è stato ancora reso noto, avrà il compito di "valorizzare le potenzialità" del centro. Insomma, provare a garantire nuove entrate. Nella ragione sociale si legge già il perimetro potenziale delle iniziative: incontri B2B, feste, eventi e concerti, ma anche iniziative legate al mondo della ristorazione. Non è casuale l'assonanza con Ten restaurants che, oltre a essere sponsor di maglia dello Spezia, è soprattutto il marchio della catena di ristoranti, birrerie e stabilimenti balneari sviluppati da Fiorani e Volpi attraverso Hi Food srl e presenti in Liguria, Lombardia e Veneto.



Tre le futuribili attività del Ferdeghini-Intels, ci sarebbe anche la possibilità di affittare i campi di calcio alle società dilettantistiche del territorio. E un contratto di affitto dovrà essere stipulato proprio con lo Spezia Calcio affinché questo possa continuare ad utilizzare le strutture come sede e per il proprio settore giovanile. Un aspetto a cui guardano circa trecento famiglie, spezzine e non, i cui ragazzi e ragazze hanno oggi la possibilità di fare sport gratuitamente all'interno del centro di Melara. Non è di per sé inusuale che il ramo immobiliare goda di una gestione separata. Tra i club che hanno investito in strutture in questi anni, ha fatto questa scelta il Brescia, dove il centro sportivo è condotto da Eleonora Immobiliare, controllata di Brescia Holding.

A livello di bilancio societario si alleggerisce ulteriormente il volume del club aquilotto che a marzo scorso aveva ceduto la propria partecipazione nell'ASD Arzachena Academy Costa Smeralda alla Stichting Social Sport, a sua volta proprietaria al 100% della società bianca. Il processo di cessione di patrimonio è in questo caso molto più evidente e dovrebbe andare di pari passo con un alleggerimento delle spese dirette di gestione, che sono nell'ordine del milione e mezzo annuale. In che modo possa essere una porta semiaperta all'entrata di un eventuale socio rimane da vedere, visto che in ogni caso Ten Sport Entertainment srl è destinato a rimanere un partner simbiotico.