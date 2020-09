Lo Spezia Calcio cambia pullman e vettore per la serie A

La Spezia - C'era il tempo del pullman bianco preso di seconda mano dalle giovanili del Real Madrid. Venne poi l'era di Genova Rent, che ha accompagnato lo Spezia fino alle porte della serie A. Dal San Paolo alla Dacia Arena sarà invece Autolinee Lorenzini a trasportare gli aquilotti in giro per l'Italia in questa stagione. Il nuovo pullman a tre assi è partito per Cesena questo pomeriggio per accompagnare Italiano ed i suoi ragazzi. Livrea tutta nera, logo del club in coda, non rischia di passare inosservato.