Lo Sci Club Cerreto Laghi ha scelto Cervinia per la neve estiva

La Spezia - Lo Sci Club Cerreto Laghi, come noto integrato soprattutto da atleti spezzini, ha sviluppato una proficua stagione di allenamenti estivi; cercando il freddo anche in una stagione che è stata fra le più calde degli ultimi decenni, riuscendo nel contesto a raggiungere paradisiaci ghiacciai italiani e non solo, come Cervinia in Valle d’ Aosta ed Hintertux nel Tirolo austriaco.

La costituzione di quello che pare un gran gruppo di lavoro è stata resa possibile da vari fattori: anzitutto allenatori di grande spessore (Sentieri, Dalla Giacoma, Brogliatto e Cantini) e talentuosi sciatori che, con serietà e sacrificio, sono riusciti ad applicarsi appieno anche in un periodo che sarebbe loro concesso per riposarsi dalla scuola.

La preparatrice Marta Brogliatto, in associazione con eccellenti “tutor” personali fra i quali Alessandro Insignito della Palestra Fitness Ceparana, ha monitorizzato un corretto piano atletico con risultati di grande rilievo nei test fisici ultimamente effettuati su un campo “Montagna” davvero ospitale.

Insomma tutti i passi sembrano essere stati fatti affinché i promettenti ragazzi e ragazze del Cerreto Laghi possano intraprendere tonici e al meglio il “tour de force” che molto presto li terrà impegnati a lungo allo spasimo…fra neve e scuola.