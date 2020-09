Llorente vicino, proposto un biennale

La Spezia - Fernando Llorente vicinissimo allo Spezia. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, suggellando le voci che circolano da almeno ventiquattr'ore. Al centravanti spagnolo classe 1985, legato al Napoli fino al giugno 2021, sarebbe stato proposto dalla società spezzina un sostanzioso contratto biennale, si parla - così uno dei guro del calciomercato, Alfredo Pedullà - di 2 milioni e mezzo più bonus, nel complesso. Profilo internazionale, un Mondiale e un Europeo con la Spagna, ex Bilbao e Juve, Llorente, nonostante una confidenza con il gol non straordinaria, si è sempre distinto nella sua ormai lunga carriera per intelligenza tattica, sacrificio e presenza fisica. Il tutto ora naturalmente corredato da un notevole bagaglio di esperienza. Nella stagione 2019-20 per lui, 24 presenze e 4 reti all'ombra del Vesuvio tra campionato e Coppe.