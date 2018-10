Livorno senza vittorie e male nella ripresa, quando cresce lo Spezia

La Spezia - Livorno squadra che deve ancora ingranare, ma non per questo meno pericolosa. Gli amaranto sono rimasti una delle due compagini cadette ancora senza successi, insieme al Cosenza,

dopo sei turni ed è il peggior attacco del torneo (3 sole reti segnate, come Ascoli e Cosenza). I toscani hanno subito la metà dei suoi gol nei primi 15 minuti della ripresa, 4 su 8 totali, dal 46’ al 60’ di gioco.



Lo Spezia è invece diventata la formazione che cresce e migliora maggiormente nei secondi tempi rispetto ai propri risultati al 45esimo. I bianchi sono infatti passati da 2-2 a 3-2 al “Picco” contro il Brescia, da 0-0 a 1-0 in casa sul Cittadella e da 0-1 a 2-1 sempre in casa, sul Carpi con +7 totale, cui ha fatto da contraltare il peggioramento di Verona, da 1-1 a 1-2, con un saldo finale attivo di +6.