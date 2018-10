Livorno porta bene allo Spezia, ma solo in anni recenti

Partita che si è giocata in ogni decade dai Trenta in poi, con l'eccezzione degli anni Novanta.

La Spezia - Se il Carpi era una brutta tradizione da interrompere, contro il Livorno in trasferta lo Spezia ha fatto un certo callo a vincere. Nelle ultime sette partite in campionato, tra serie C1 e serie B, gli aquilotti hanno vinto per cinque volte (quattro nelle ultime quattro), una sola sconfitta e un pareggio. L'ultimo incrocio è del 2016 con l'1-2 firmato da Calaiò nel finale grazie a un guizzo strepitoso di Mario Situm. Chichizola, Martic, Terzi, Postigo, Migliore, Brezovec, Juande, Acampora (15’st Canadjiia), Catellani, Nenè (19’st Calaiò) e Situm (37’st Ciurria) le scelte di Bjelica. L'anno prima ci aveva invece pensato Catellani servito da Schiattarella in area; indimenticabili poi l'1-5 con Serena in panchina e lo 0-1 con Fiori servito da Coti nel 2001.



Sono 21 le partita giocate tra Livorno e Spezia al "Picchi" in campionato, con 13 vittorie di casa. Per tanti anni infatti l'Ardenza è stato campo tabù, a partire dall'1-0 del 1931 (squadra appaiate al settimo posto a fine campionato) e così fino al 1962 con quel primo punto guadagnato con il 2-2 firmato da un'autorete e dal fiumano Umberto Angeli. Curiosamente l'unico decenni in cui le due squadre non si sono incontrate sono gli anni Novanta, quando vennero inserite in gironi differenti dell'allora serie C1.