Liverani spera di recuperare Cornelius e Mihaila

La Spezia - Mirino al Parma di Fabio Liverani, la squadra che fino ad oggi calcia il maggior numero di calci d'angolo. E, da ieri sera col pareggio del Genoa a Verona, è la squadra della massima serie che aspetta il pareggio da più incontri, nove. L'ultima X dei Crociati risale al 12 luglio contro il Bologna, da allora quattro vittorie e cinque sconfitte.



Al netto dei casi Covid registrati la scorsa settimana, numericamente più rilevanti per il Parma che per lo Spezia, in casa gialloblu Liverani attende comunque che qualcosa di buono arrivi dall'infermeria. buone notizie dall’infermeria. Andreas Cornelius e Valentin Mihaila in particolare potrebbero essere a disposizione, specialmente per il danese che ha giocato sia con la maglia del club sia con la Nazionale dove di recente ha disputato le sfide contro Belgio e Far Oer. Ed è a causa di un fastidio agli adduttori rimediato nella seconda gara che il giocatore ha dovuto fermarsi, saltando gli altri incontri di Nations League. Non ci saranno di sicuro Sprocati e Busi.