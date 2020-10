Liverani ritrova Cornelius, per lo Spezia tattica nel menù

La Spezia - Lavoro diviso per gruppi, con Terzi e compagni che hanno svolto un lavoro di forza in palestra ed esercitazioni tattiche sul rettangolo verde. In conclusione, intenso torneo a campo ridotto. Questo il menù a Follo per lo Spezia che domenica viaggia per affrontare il Parma al Tardini. In Emilia seduta mattutina i crociati hanno svolto lavori di forza in palestra seguiti da un’esercitazione tattica a reparti. Andreas Cornelius ha lavorato parzialmente con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Maxime Busi, Valentin Mihaila e Mattia Sprocati.