Liverani: "La tensione c'è ma va gestita, sarà una partita bellissima"

La Spezia - "Mai come quest'anno la serie B sia bellissima. Su nove partite, se non sbaglio otto sono determinanti per qualsiasi obiettivo. Quello che tutti noi ogni anno ci aspettiamo, di vedere sempre partite vere". Fabio Liverani è il tecnico del momento in serie B. Domani è destinato a festeggiare la serie A: se non sarà il risultato contro lo Spezia, la richiesta di retrocessione per il Palermo lancia i salentini già virtualmente nel massimo campionato. Quando l'ex centrocampista della Lazio parla ai microfoni però la richiesta del procuratore federale non è ancora arrivata. "Ci giochiamo qualcosa di importante, direi la possibilità di rimanere nella storia della città e della società. Non arrivare secondi potrebbe essere una delusione al momento, ma arrivare terzi potrebbe comunque farti arrivare all'obiettivo in un altro modo. Rispettiamo lo Spezia che ha giocatori importanti e che verrà a fare la partita che tutte vogliono fare. Noi abbiamo sempre vinto in casa ultimamente e tutti vogliono batterci".



Il timore è che la tensione giochi un brutto scherzo come è successo a Padova. "Un po' ci vuole, siamo tutti umani e sappiamo cosa ci giochiamo. Ci vuole un minimo di gestione per non farla diventare ansia. Per adesso ci sono sempre riusciti in campionato - dice il tecnico - Se ho dormito in questi giorni? Abbastanza. Qualche pensiero c'è ma devo essere il primo a rimanere lucido. In ogni caso sono consapevole di quanto abbiamo fatto e di quello che possiamo fare. Ci sarà la giusta tensione. Cosa temo dello Spezia? L'organizzazione e la qualità dei singoli. Noi abbiamo la certezza di aver fatto otto prestazioni ottime nelle ultime nove partite. Negli appuntamenti importanti abbiamo sempre tenuto il campo con ordine. E' una squadra che gioca a calcio, non fa ostruzionismi. Sarà una partita di calcio, spero sia bella come quella contro il Brescia che è stata uno spot per tutta la serie B".