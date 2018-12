Liverani: "Grande rispetto per lo Spezia, conosciamo insidie della partita"

Il tecnico dei salentini verso la sfida del Picco: "Favoriti dal riposo? Solo una questione mentale".

La Spezia - “Domani è l’ultima gara del girone d’andata e come ho avuto modo di dire più volte è un po’ la fine del primo esame di questo campionato, dopo la quale tireremo le somme”. Così Fabio Liverani, tecnico del Lecce che domani sera arriverà al Picco da terza forza del campionato. “Lo Spezia è una squadra costruita per provarci – ha sottolineato - e negli ultimi campionati ha sempre veleggiato nelle parti alte. Affrontiamo questa gara con grande rispetto per l’avversario, come abbiamo sempre fatto, sapendo delle insidie di questa partita”.

“Se può favorirci l’aver riposato? Non credo – ha osservato in merito alla sosta forza nel turno infrasettimanale - che in questo momento particolare la condizione fisica possa cambiare più di tanto, al massimo è solo una questione mentale. 29 punti? Ci permettono di essere molto vicini al nostro primo obiettivo stagionale. Girare su questi numeri all’andata ti permette anche di avere altri punti di vista, fermo restando che poi il restante dei punti te li devi ancora conquistare sul campo”.



(immagine di archivio)