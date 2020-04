Licenze nazionali, adempimenti rimandati a data da destinarsi

La Spezia - Come era atteso, la FIGC ha sospeso il termine per gli adempimenti previsti dalle licenze nazionali di tutte le categorie, compresa la serie B. Una decisione atessa, che comporta un alleggerimento delle burocrazie per i club e soprattutto la possibilità di rinviare i lavori sugli impianti sportivi. Cancellato il termine del 30 aprile 2020, non è stata in ogni caso ancora decisa una nuova data entro la quale mettersi in pari. Un segnale di quanto ancora l'incertezza sulla ripresa delle normale attività e l'impatto nel breve e medio periodo sul mondo del calcio si ancora da valutare.