Lezione di Italianologia: "Questa è una vocazione"

La Spezia - Niente slide, niente disegni alla lavagna, niente lectio magistralis preparata a tavolino. Si va a braccio nell'incontro tra i tecnici spezzini e Vincenzo Italiano, che apre l'anno accademico dell'Aiac come ospite d'onore. Un'ora abbondante per parlare di come si varca la sottile linea rossa che divide tra la vita del calciatore e quella dell'allenatore, della gavetta dai dilettanti veneti al miracolo Trapani e fino alla chiamata dello Spezia che li riempie d'orgoglio. Le domande fioccano e il mister aquilotto si apre senza calcoli prendendosi due scroscianti applausi quando cita la sconfitta di Pisa. Pensare che qualcuno gli ha dato dell'arrogante in queste settimane fa davvero specie. Ecco un sunto del corso accelerato di Italianologia.



Dal campo alla panchina. "Alleno da cinque anni avendo smesso il calcio giocato a 37 anni. Smettere non è mai facile, non è detto che tu capisce quando è il momento. Nel mio caso è stato il fisico a dirmelo. Ho avuto un problema importante ad un ginocchio che mi ha fatto capire che era finita. Avevo conosciuto tecnici importanti nella mia carriera, non per la categoria quanto perché erano preparati e motivati. La voglia di fare l'allenatore c'era già negli ultimi anni di calcio giocato. Io la vocazione l’ho sempre avuta".

La gavetta. "Si inizia o affiancandosi ad un allenatore o partendo dai i giovani. Io sono partito con la prima opzione facendo da secondo in C a un mio vecchio mister (Alessandro Dal Canto, ndr). Un'esperienza da cui ho imparato tanto. Quando giochi non ti rendi conto di quanto sia difficile fare questo lavoro. Magari ti senti già allenatore in campo, ma non lo sei. Poi secondo me si nasce collaboratori o vice, io invece volevo essere quello che decideva. E allora mi sono staccato e ho intrapreso il mio percorso personale. La prima formazione che ho allenatore erano gli Allievi della Luparense: un’esperienza bellissima. Ho lasciato ragazzi trasformati, ragazzi che avevano paura a stoppare un pallone quando li ho conosciuto e alla fine dell’anno quel pallone se lo andavano a cercare senza paura di nessuno. Si dice che le coppe vinte prima o poi finiscono in cantina, ma gli insegnamenti rimangono per sempre.

I Dilettanti. "L'anno dopo ho preso la mia prima formazione di "grandi", la Vigontina in serie D. Allora è iniziato il mio vero cammino. Mi sono reso conto che c'erano una marea di cose da preparare, non ti puoi limitare al campo ma devi fare anche da psicologo. Con alcuni giocatori sei fratello maggiore e con altri da papà. Ci dovevamo salvare a inizio stagione, poi l’obiettivo è cambiato in corsa. Ho avuto un periodo difficile, in cui sono addirittura rimasto a casa. Poi sono tornato e ho concluso il mio primo anno che mi ha lasciato un bagaglio d’esperienza mostruoso. Quella è stata davvero una gavetta importante. Ad Arzignano abbiamo fatto più di quanto ci era chiesto. Altro step molto importante perché avevo più giocatori d’esperienza da gestire".

La serie C la chiamata dello Spezia. "Infine a Trapani in cui abbiamo fatto qualcosa di straordinario in mezzo a mille difficoltà. Quando ti abbandona la società e tu devi fare praticamente tutto, cresci in maniera esponenziale. Sono arrivati i play-off e la promozione. In estate la chiamata di Guido Angelozzi mi ha riempito di orgoglio. Nessuna paura di affrontare una categoria che da calciatore avevo frequentato per tanti anni. L’opportunità è importantissima. Dopo le difficoltà iniziali credo che nell’ultimo mese stiamo crescendo. Dispiace aver regalato la partita al Pisa, ma rispetto all’inizio le cose vanno diversamente. Siamo una squadra giovane, spesso abbiamo schierato l'undici con l'età media più bassa di tutta la categoria".

Sapere cosa si fa in campo. "Io pensavo che fare allenatore fosse solo preparare un modulo contro quello del mio avversario. Invece devi migliorare l’aspetto collettivo ma anche quello individuale. C’è chi punta tutto sul motivare il gruppo e chi sulle strategie. Per me conta più sapere quello che si deve fare in campo, conoscere pregi e difetti degli avversari, esaltare le tue caratteristiche. Ma un aspetto non esclude l’altro. Se eri un calciatore che già prima di smettere aveva deciso di fare l’allenatore, questo ti aiuta a capire la dinamica".

Tutti possono arrivare. "I primi ragazzi che ho avuto erano molto curiosi del fatto che fossi stato un professionista. Abbiamo parlato tanto, pendevano dalle mie labbra. Volevano sapere come si fa a diventare un calciatore. Io penso che se hai una passione esagerata e pensi solo a migliorarti, arrivare a grandi livelli non è precluso a nessuno. Io vengo da un paesino vicino ad Agrigento in cui non c’era nessuna struttura e nessuno che potesse portarmi al traguardo. Nessuno mi dava un centesimo da calciatore, eppure ho giocato ad alti livelli per quindici anni".

Devi essere credibile "Quando inizi ti fai tante domande. La cosa che mi spaventava di più e che ritenevo più complicata era rendersi credibile ai tuoi giocatori. Poi con il tempo capisci dove puoi forzare la mano o dove devi stare più prudente. Importante è cercare di entrare nella testa dei ragazzi e diventare un punto di riferimento il più presto possibile. Con gli anni non ci pensi più. Anche quest’anno dove ci sono ragazzi che hanno fatto la serie A, che hanno fatto tanti gol, non ho avuto nessun tipo di timore".

Cambiare si può... "Il livello di calcio fa la differenza, le squadre migliori in C farebbero fatica in questa serie B. Quest'anno ero comunque partito modificando poco di quello che mi aveva portato a vincere due campionati di seguito. Poi ho adattato le mi idee anche a seconda delle caratteristiche degli elementi che ho a disposizione. Ho capito che in cadetteria non puoi essere sempre spavaldo. Se c’è da cambiare, un allenatore deve essere pronto a farlo".

... stravolgere no. "Io ero regista a centrocampo e quindi quindi toccavo tanti palloni. Ti prendevi i tuoi punti di riferimento e imparavi a giocare ad occhi chiusi. Poi magari arrivavano le difficoltà e l'allenatore cambiava e tu dovevi adattarti. E poi si cambiava ancora, e poi ancora. Io, facendo quel ruolo, impazzivo. Lavorare su strategie diverse va bene, ma la fretta quando prendi un gruppo è che questo si riconosca in campo. Dargli un'identità. Per questo per me non si cambia da una settimana ad un’altra, non è produttivo. Cambiare sì, stravolgere no. Qualche posizione da variare, l’atteggiamento da modulare ma non tutto l’assetto".

Pescara e Pisa. "Qualcuno mi ha detto che l’allenatore bravo prevede quello che succederà. A Pescara venivamo da due mesi senza vincere, la ribaltiamo e a pochi minuti dalla fine arriva quel gol annullato a loro. Per 9 minuti ci siamo messi a cinque dietro. Senza aver provato nulla, a quel punto contava solo portarla a casa e ci siamo riusciti. A Pisa i segnali che c’erano stati a Pescara invece non li ho visti. Eravamo in pieno dominio, avevamo appena sbagliato tre gol per chiuderla, nessun campanello d’allarme. Sono giovane, arriverò ad essere uno che prevede le partite. Sono le sconfitte quelle che ti fanno riflettere e migliorare".

Applausi a scena aperta.

Le motivazioni. "Sì, ci sono partite diverse dalle altre e questo va fatto capire alla squadra. Prima di Pisa ho chiesto a Bastoni, Vignali e Maggiore di spiegarlo ai compagni visto che sono spezzini. Sì, mi piace tirare fuori il fuoco da ogni calciatore. Se verremo fuori da questa classifica, quei sette minuti che ci sono costati una sconfitta li gestiremo in maniera diversa. Sta all’allenatore non far venire il braccino corto in quei frangenti e quindi mi prendo le mie responsabilità".

I giovani subito dentro. "Se uno è bravo deve giocare indipendentemente dall'età. Quello bravo sembra smaliziato, sembra veloce, sembra tecnico anche a 17, 18 o 19 anni. Io ho esordito nei professionisti a 16 anni e smesso a quasi 38 anni. Tutti conosciamo Niccolò Zaniolo. Io ricordo di averlo visto con le giovanili dell’Inter e pensavo fosse un fuoriquota per come gestiva le situazioni complicate diversamente dai coetanei. In verità era il più giovane del gruppo".

Fiducia. "Una volta che metti un ragazzo giovane in campo, devi accettare che possa sbagliare. Ricordo quando arrivai al Verona in serie A a 19 anni con dieci spezzoni di partite giocate in serie C alle spalle. In ritiro non tocco palla per dieci partitelle di seguito. Non vedo un pallone. Mi dico che non sono tagliato, che forse quel livello non fa per me. Dopo qualche settimana inizio a capire la velocità del gioco, ho rubato un po’ di mestiere ai compagni più vecchi guardandoli giocare, ho preso fiducia. E alla fine sono tornato me stesso. Certo devi sempre metterci dedizione al lavoro, serietà e impegno".

Niente doppio allenamento. "Io non faccio il doppio. Preferisco un allenamento più lungo, già da calciatore non lo concepivo. La mia settimana è fatta di una seduta al giorno, quella del martedì dedicata alla forza abbinandolo al lavoro in campo. Le palle inattive le proviamo in rifinitura e poi facciamo vedere dei video dell’avversario poco prima di andare in campo per poi proporre le stesse situazioni subito dopo".

Il falso 10 che marca. "In B il novanta per cento delle squadre fa il 4-3-1-2 con un trequarti che però non è Zola o Baggio. È uno che sta fisso in marcatura sul tuo play. Allora la pall va ai terzini che finiscono per dover gestire il gioco più dei centrocampisti. E devono ragionare di conseguenza come elementi che devono fare la differenza. Oggi per me il calcio va in questa direzione: sempre meno Gattuso che va a rubare i palloni, ma sempre più giocatori che sappiano creare calcio da ogni posizione. Deve saper giocare il pallone il terzino, il difensore centrale, il mediano etc".

La preparazione. "Penso basti poco mettere nelle condizioni un professionista serio di essere pronto a giocare. Certo, se viene da un mese e mezzo a Formentera in cui ha mangiato mattina e sera al fast food è un problema. I collaboratori? Devono essere persone di fiducia che sposano le tue idee. Bisogna avere un confronto costante con loro, anche aspro a volte".

Interviene il preparatore atletico, Piero Campo. "Io da preparatore atletico dico che il cervello si adegua a determinati stimoli. Preparare un calciatore dal lunedì ad affrontare una certa squadra con un suo modo di giocare è un’altra cosa rispetto a parlargliene solo il giorno prima del match. Noi mettiamo sempre comunque al centro i nostri concetti di gioco, il nostro pensiero tattico. La mia figura deve essere brava a gestire il singolo fisicamente sapendo che abbiamo i GPS ma non sono la verità assoluta. Qui ho un gruppo di calciatori che sono tutti grandissimi professionisti, ci tengo a dirlo".

I giornalisti. "Tutti i calciatori e gli addetti ai lavori danno sempre un’occhiata ai giornali, ai giudizi su di loro. Io con il tempo ho imparato che quando le cose vanno male non leggo. Perché io ci sto male. Mi auguro che anche i miei ragazzi facciano lo stesso, ma so che il cento per cento di loro legge. Se sei qui devi sapere che giochi in una piazza esigente, che devi reggere un fischio dalle tribune come devi reggere il rimbrotto di un allenatore o di un compagno. Se vuoi fare questo mestiere, lo devi accettare. E non c'è solo quello, perché la pressione ti arriva anche dalla società stessa".