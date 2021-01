Lesione muscolare per Ferrer

riportata in allenamento

La Spezia - La domenica di riposo non porta buone notizie per Italiano e lo Spezia. Il club infatti comunica gli esami diagnostici i quali è stato sottoposto lo spagnolo Salva Ferrer, hanno evidenziato "una lesione di medio grado al retto femorale della gamba destra", riportata in un'azione di gioco durante l'allenamento del 14 gennaio.

Lo Spezia informa inoltre che il difensore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso presso il centro FK di Aulla che durerà presumibilmente alcune settimane.