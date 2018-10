Lesione di primo grado, Galabinov prova a tornare dopo la sosta

La Spezia - Sospiro di sollievo in casa Spezia: Galabinov è infortunato ma il problema non è grave. Gli esami strumentali eseguiti "per valutare l'entità del problema alla regione adduttoria della coscia sinistra" hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado per il bomber aquilotto. E' comunque una brutta tegola, perché l'attaccante stava pian piano raggiungendo la forma migliore, ma l'assenza del bulgaro dovrebbe essere al massimo di qualche settimana. Reduce dal primo gol in maglia bianca, salterà di certo la partita contro il Livorno di sabato prossimo e proverà a recuperare per l'impegno contro il Pescara alla ripresa del campionato dopo la sosta.