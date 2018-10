Leone: "Pillon è il segreto, vogliamo diventare una specie di Atalanta"

La Spezia - Lui il sogno lo aveva spiegato a chiare lettere in estate quando la rosa si stava ancora costruendo: "Far diventare il Pescara come l'Atalanta". D'accordo col presidente Sebastiani l'obiettivo è quello di dare continuità al progetto, alimentare il vivaio, fare calcio programmando. Perchè vanno bene i sogni ma nel calcio di oggi è soprattutto la stabilità che ti tiene a galla. E il direttore sportivo del Pescara Luca Leone è ripartito innanzitutto da quel Bepi Pillon che aveva chiamato durante la stagione scorsa (in sostituzione di Epifani che aveva a sua volta preso il posto di Zeman), nell'ottica della continuità "Ha trasmesso al gruppo i suoi concetti di gioco, la sua carica, la voglia di remare verso la medesima direzione - ha spiegato l'uomo mercato del Pescara che quattro anni fa quando era a Lanciano vendette allo Spezia Antonio Piccolo -. L'emblema sono i giocatori che non partono titolari e poi entrano in campo durante la partita mostrando la giusta determinazione".