Leon Zonza, sesto posto e il lasciapassare per i Nazionali

La Spezia - Si è disputato sabato 13 aprile a Mortara il Campionato Interregionale zona tecnica 1 di ginnastica artistica maschile dove erano impegnati i ginnasti junior fascia 1 di Liguria Piemonte e Lombardia. Leon Zonza della Ginnastica Canaletto ha preso parte alla competizione partendo dal corpo libero ottenendo un 12,300 eseguendo in prima diagonale

un doppio indietro e come seconda una combinazione di salti nuovi consentendogli di ricevere anche un incremento della nota di difficoltà. A cavallo con maniglie ostico è sempre insidioso, purtroppo durante il passaggio dalle maniglie alla groppa è incappato in un errore ma nonostante tutto ha ottenuto 10,300.



All’anello ha eseguito un esercizio di contenimento 10,500 mentre al volteggio ha portato lo yurchenko teso ottenendo 12,100. Alla parallela doveva presentare un esercizio complesso ma a causa di un risentimento alla mano risalente alla fase regionale non è riuscito a stabilizzare l’esercizio nuovo e per questo ha fatto un esercizio semplificato eseguito in maniera impeccabile ottenendo 12,200. Alla sbarra si è deciso di presentare un esercito senza il salto volante per

consentire così di ottenere un punteggio buono ottima scelta, ripagata con un bel 10,850. Leon ha totalizzato 68,250 punti piazzandosi al sesto posto; un buon risultato conferma l’allenatore Davide Magnani, ma ribadisce che si può fare molto meglio in quanto non siamo ancora al top della forma. L’importante era prendere il pass per i nazionali che si disputeranno a metà maggio a Padova. Ora bisogna solo lavorare sulla pulizia degli elementi e stabilizzarli per la fase finale. Soddisfattissimo il Presidente della Ginnastica Canaletto e complimenti da parte di tutto lo staff.