Leo Sena in arrivo in Italia, sarà disponibile solo dopo la sosta

La Spezia - Qualche giorno a casa sua a San Paolo del Brasile dopo essere stato messo in lista di cessione da Jorge Sampaoli. Il tempo di fare le burocrazie e respingere il tentativo in extremis del Vasco da Gama. Leo Sena aveva già scelto l'Italia e lo Spezia. In queste ore è atteso in Europa per finalizzare il suo trasferimento in prestito per la stagione in corso, non prima di aver svolto le visite mediche del caso. In ogni caso, tra giro di tamponi e pratiche varie, non sarà a disposizione di Italiano prima della prossima settimana e a quel punto avrà due settimane per acclimatarsi.