Leo Sena ha scelto l'88: "Il sogno di un bambino che diviene realtà"

La Spezia - Tutto da scoprire questo Leo Sena, centrocampista scovato da Mauro Meluso in Brasile all'Atletico Mineiro. Atteso per qualche settimana a causa di protocolli Covid e burocrazie varie, oggi ha espresso tutta la sua gioia attraverso Instagram, mostrando la sua maglia numero 88. "Ringrazio dio per questo momento, per questa nuova sfida che mi si pone davanti. Oggi il sogno di un bambino diviene realtà e con tanto lavoro sono sicuro che sarà solo l'inizio. Solo dio e la mia famiglia sanno da dove vengo e quanto ho dovuto essere forte per arrivare qui. Grazie! Forza Spezia, che sia l'inizio di una bella storia".