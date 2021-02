Leo Sena ha attirato più falli di molti attaccanti di razza

La Spezia - La difesa del pallone è sicuramente tra le caratteristiche di Leo Sena. Il mediano brasiliano, che Italiano ha schierato mezzala già in due occasioni con buoni risultati, è ancora tutto da scoprire. Ma questo si può già dire del 25enne paulista. Lo certificano anche le statistiche dell'ultima giornata in serie A, in cui ha attirato su di sé 7 falli. A pari merito con Belotti del Torino, il più attenzionato del campionato. Alle sue spalle dribblomani e attaccanti di razza come Alex Sandro, Pavoleti e Ilicic. E anche un altro aquilotto: Kevin Agudelo.