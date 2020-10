Leo Sena è dello Spezia, un centrocampista in più per Italiano

La Spezia - Dopo aver depositato ieri il contratto in Lega lo Spezia ha ufficializzato oggi l'arrivo in prestito con diritto di opzione dall'Atletico Mineiro di Leo Sena. Il 25enne brasiliano, approda in serie A dopo essersi messo in luce con la maglia del Goias con la quale ha disputato 110 presenze prima di passare al blasonato club che gli ha concesso il trasferimento in Italia. Regista dotato di ottima visione di gioco Sema è arrivato in Italia due giorni fa e a breve sarà a disposizione di mister Italiano che dovrà studiarne l'inserimento all'interno dei meccanismi della squadra. Il ragazzo di San Paolo avrà il giusto tempo per ambientarsi anche grazie alla sosta per le nazionali che gli darà modo di conoscere la nuova realtà.

Sena, primo extracomunitario nella storia aquilotta, almeno in questa prima fase sarà un'alternativa a Matteo Ricci, giocatore che ricorda molto nelle movenze e nel modo di stare in campo, protagonista di un ottimo avvio di campionato.

Nei giorni scorsi il direttore sportivo dell'Atletico Alexandre Mattos aveva spiegato come Sena avesse chiesto di poter andare a giocare in un altro club visto il poco spazio lasciatogli da Jorge Sampaoli – istituzione del calcio brasiliano – che lo aveva voluto in estate. Il giocatore infatti è legato al club da un contratto in scadenza nel 2025 ma l'impatto con la prima esperienza europea e il calcio italiano potrebbero riscrivere la sua storia come avvenuto per molti altri suoi connazionali.