Leo Sena da oggetto misterioso a regista prezioso

La Spezia - Da oggetto misterioso a uomo decisivo il passo è molto breve, specie in Serie A dove ogni punto è pesantissimo e nel modulo di mister Italiano dove il regista può decidere le sorti di una partita. Il brasiliano Leo Sena lo ha dimostrato nel secondo tempo di Spezia-Parma in cui ha recepito gli ordini dell'allenatore e ha iniziato a far girare la squadra fino al 2-2 finale. Passo, recuperi e lanci che hanno rimesso in moto i compagni e riacceso l'attenzione dei tifosi sul ragazzo di San Paolo che prima di ieri aveva racimolato solo due presenze facendosi notare nella vittoria di Sassuolo.



Un ingresso provvidenziale il suo contro i crociati, in un pomeriggio nel quale Matteo Ricci – da due stagioni perno insostituibile in mezzo al campo – era apparso in ombra e poco incisivo, ma anche un'alternativa in più per Italiano che in quel ruolo può contare anche sul giovanissimo Agoume. Il talento francese di presenze ne ha collezionate nove proprio nel periodo in cui il titolare era rimasto fuori per infortunio e il brasiliano stava ancora prendendo dimestichezza con la nuova realtà. Un'abbondanza che in questa ultima parte del campionato potrà fornire alternative importanti in ogni momento allo Spezia di Italiano nel quale tutti sono fondamentali ma nessuno è insostituibile.