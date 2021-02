Leo Sena cambia la partita, Gyasi fa il vero “nueve” quando serve

La Spezia - Provedel 6,5 - Vola sulla punizione di Kucka forte sotto la traversa quasi allo scadere e mura Mihail da due passi.



Vignali 6 - Nel secondo tempo Gyasi non c’è più e gli tocca soffrire nell’uno contro uno con il guizzante Mihaila



Ismajli 6 - Imposta spesso lui finché c’è Ricci in campo, ma se la cava meglio nel respingere gli assalti finali del Parma



Erlic 6 - Qualche alleggerimento sbagliato di troppo, stenta a prendere le misure a Brunetta in funzione di falso centravanti



Bastoni 5 - Bruciato in velocità da Karamoh, che poi indovina l’incrocio, e in generale poco reattivo oggi (dal 25’st Nzola 6 - Occasione per riprendere confidenza con il campo)



Estevez 5,5 - Non è il solito mazzuolatore in ogni parte del campo (dal 1’st Acampora 6 - Tanta energia, ma ogni tanto va incomprensibilmente in stand by)



Ricci 5 - Kucka lo marca solo pochi minuti, poi lo lascia libero. Ma intanto il Parma si è chiuso e lui non riesce a velocizzare il gioco (dal 1’st Leo Sena 7 - Cambia la squadra con il suo portare il pallone ed i cambi di campo)



Maggiore 6,5 - Inventa il gol che riapre la partita. Peccato solo per quell’occasione che poteva chiudere i giochi



Gyasi 7 - Molto meglio a sinistra, diventa il vero centravanti della squadra e segna due reti da uomo d’area di rigore



Agudelo 5,5 - Non trova modo di mettere pressione sulla difesa avversaria e si incarta in area con la palla al piede (dal 43’st Dell’Orco SV)



Saponara SV - Chiede il cambio dopo essere apparso molto poco in partita (dal 27’pt Verde 6,5 - E’ spesso libero, ma non sempre servito dai compagni. In ogni caso il suo ingresso in campo si sente)





All. Vincenzo Italiano 6 - Si corregge ampiamente: ne ha già cambiati tre quando arriva la ripresa. E tutti i cambi funzionano, in particolare quello di Leo Sena per Ricci, con il brasiliano che prende in mano la squadra e le fa guadagnare tanti metri. L’esperimento di Agudelo come finto centravanti funziona poco oggi in compenso, visto che il Parma non ha intenzione di gestire il pallone in difesa ma solo di recuperarlo e lanciare lungo. Approccio alla partita da rivedere in vista dei prossimo scontri diretti. Ma un punto importantissimo che avvicina all’obiettivo.