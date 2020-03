Legrottaglie: “Il gol ci ha tagliato le gambe. Lo Spezia? Ha potenziale”

La Spezia - “Avevamo fatto quanto sperato: cioè tenere la partita in bilico e poi provare a cambiarla negli ultimi venti minuti. Avevamo avuto anche qualche occasione da poter attaccare meglio, ero tranquillo alla fine del primo tempo. Ho chiesto ai ragazzi di rimanere concentrati nei primi minuti perché eravamo rimaneggiati in molti reparti. Pensavo di mettere Bocic e Bojinov nel finale, ma a quel punto eravamo già sotto di due. Il primo gol ci ha tagliato le gambe. Mi dispiace perché non c’è stata reazione, questo non mi è piaciuto”. Così Nicola Legrottaglie al termine di Spezia-Pescara 2-0. “Per me questa è una bellissima esperienza visto che ero partito per allenare la Primavera. Ho accettato la chiamata con tanto entusiasmo e so che alla fine potrò dire che è stato un periodo positivo. Sto vivendo emozioni che mi porterò dietro anche per il futuro. Lo Spezia? Ha grandissimo potenziale. E’ completo, ha tante alternative e deve credere al secondo posto perché i play off non sono mai semplici. Il nostro obiettivo? Innanzitutto i 45 punti. Anzi, prima di tutto recuperare i tanti giocatori che abbiamo fuori”.