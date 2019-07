Lega B, domani assemblea per parlare di playoff e playout

La Spezia - L'assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per martedì 23 luglio 2019, alle 13.30 presso la sede della Lega per discutere e deliberare in merito a tanti argomenti. Innanzitutto si parlerà del calendario della prossima B e dei termini e modalità di svolgimento Play Off/Play Out. Non mancherà un passaggio sul budget e si provvederà all'elezione del componente del Consiglio Direttivo decaduto. Si affronteranno anche le questioni sospese di contenziosi pendenti e relativa valutazione dei rischi passando per il Codice di Autoregolamentazione.