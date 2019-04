Lecce che impresa: batte il Brescia e lo raggiunge in vetta

La Spezia - Il Lecce si impone di misura nel big match che chiude la 35a giornata contro il Brescia; decide un gol di Tabanelli a 10' dalla fine che fa esplodere un 'Via del Mare' esaurito. Pugliesi che raggiungono in vetta i lombardi a quota 63 punti. Per i salentini adesso trasferta a Padova contro una squadra ormai spacciata e retrocessa, mentre il Brescia se la vedrà con un Ascoli decisamente tranquillo e senza obiettivi, poi il Lecce riposerà ed il Brescia sarà di scena a Cremona con la possibilità di distaccare di nuovo i giallorossi. A chiudere la regular season due impegni non scontati e che preludono ad un finale veramente scoppiettante: le Rondinelle riceveranno un Benevento in piena bagarre playoff, mentre il Lecce ospiterà lo Spezia, chissà se ancora con un obiettivo da raggiungere o meno.